Москва, 17 октября, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за последние сутки понесли потери на запорожском направлении как в живой силе, так и в технике. Об этом 17 октября на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он уточнил, что на этом направлении в зоне проведения спецоперации украинские военные предприняли четыре атаки на позиции российских подразделений, которые Вооружённые силы России успешно отразили.

«На запорожскомнаправлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражены четыре атаки 117-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населённого пункта Вербовое», ― доложил военный.

Также за прошедшие сутки ВСУ потеряли семь танков, семь боевых бронированных машин, три автомобиля, гаубицу М109 Paladin американского производства, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Как сообщало ИА Регнум, командир танкового взвода с позывным Сова рассказал, что в ходе попыток контрнаступления на запорожском направлении ВСУ теряли по 300–400 человек личного состава ежесуточно. По словам военного, из почти тысячи украинских военных после работы российской артиллерии до штурма доходило по 20–30 человек.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 16 октября сообщил, что Вооружённые силы России за сутки отбили две попытки атак украинских войск на ореховском направлении. ВСУ пытались атаковать в направлении Вербового. В результате украинские военные потеряли за сутки на этом направлении две бронемашины и три автомобиля.