Москва, 16 октября, 2023, 07:19 — ИА Регнум. Потери ВСУ во время попытки контрнаступления на запорожском направлении были не менее 300–400 человек в сутки. Об этом рассказал «РИА Новости» командир танкового взвода с позывным Сова.

Минобороны РФ Танки

Танкист пояснил, что во время боёв украинские командиры не считались с потерями.

ВСУ теряли в день 300–400 человек убитыми, сказал Сова.

По словам командира, в последние несколько дней на линии фронта со стороны киевских боевиков в районе Работино и Вербового наблюдается затишье. При этом «до этого они перли, как тараканы, мясные штурмы, всё как всегда».

Сова рассказал, что из почти тысячи украинских военных, которые шли в наступление, после работы российских артиллеристов до штурма доходило максимум 20–30 человек.

«Остальные все уже в полях легли от огня нашей артиллерии», — пояснил офицер-танкист.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны РФ рассказали, что украинская армия за минувшие сутки 15 октября потеряла на купянском направлении до двух рот личного состава, танк, две бронированные машины, два беспилотника и два пикапа.

Пять попыток атак украинских боевиков отбили российские военнослужащие Южной группировки войск на территории Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ.

Контрнаступление ВСУ полностью провалилось, несмотря на то, что Киев готовит новые наступательные операции на отдельных участках фронта. Об этом 15 октября заявил президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».