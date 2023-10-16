Мелитополь, 16 октября, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки отбили две попытки атак украинских войск на ореховском направлении. Об этом 16 октября рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Сергей Аверин/РИА Новости

«За сутки отбиты штурмовые попытки ВСУ в направлении Вербового, две атаки», — заявил он в беседе с ТАСС.

Рогов уточнил, что украинские военные потеряли за сутки на этом направлении две бронемашины и три автомобиля.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 октября командир танкового взвода с позывным Сова рассказал, что в ходе попыток контрнаступления на запорожском направлении ВСУ теряли по 300–400 человек личного состава ежесуточно. По словам военного, из почти тысячи украинских военных после работы российской артиллерии до штурма доходило по 20–30 человек.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил, что потери ВСУ в ходе контрнаступления оцениваются как восемь к одному. Он отметил, что Москва никогда не отказывалась от мирного урегулирования украинского конфликта, однако Киев отверг стамбульские договорённости и не захотел вести переговоры.