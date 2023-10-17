Купянск, Украина, 17 октября, 2023, 09:27 — ИА Регнум. Повреждённые боеприпасы получило одно из подразделений ВСУ на купянском направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко 17 октября в своём Telegram-канале.

Michael Brochstein/Global Look Press

«На купянском направлении в одно из артиллерийских подразделений ВФУ поставлены «неликвидные» боеприпасы», — написал Марочко.

Два автомобиля с боекомплектом к орудиям калибра 152 мм получило подразделение ВСУ, дислоцированное в районе посёлка Ковшаровка в Купянском районе Харьковской области. На боеприпасах заметны повреждения.

Эксперт сообщил, что снаряды пришли без укупорки, на многих есть царапины и следы деформации. Он добавил, что это, судя по всему, уцелевшие боеприпасы, которые удалось собрать после поражения одного из складов ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Накануне, 16 октября, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что украинская армия с момента начала контрнаступления 4 июня потеряла полторы тысячи единиц бронетехники и большое количество военных.

В Минобороны 16 октября сообщили, что на купянском направлении ВСУ за сутки потеряли до 85 военных, два танка, две боевые бронемашины и артиллерийские орудия.