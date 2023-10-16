Москва, 16 октября, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России за сутки сбили два истребителя Миг-29 и штурмовик Су-25 украинских войск. Об этом 16 октября сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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«Средствами противовоздушной обороны сбиты два истребителя Миг-29, и один штурмовик Су-25 воздушных сил Украины в районах Архангельского Херсонской области, Дмитровки и Звонецкого Днепропетровской области», — указал он.

Уточняется, что за сутки силы ПВО перехватили два ракеты для РСЗО HIMARS и 31 беспилотник ВСУ в небе над ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Конашенков отметил, что также около Сергеевки в ДНР был нанесён удар по радиолокационной станции обнаружения и сопровождения П-18 украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября официальный представитель Министерства обороны РФ рассказал, что ВКС России за неделю уничтожили два украинских штурмовика Су-25. Один был сбит у Преображенки в Запорожской области, а по второму нанесли удар на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

Вооружённый силы России 12 октября уничтожили на аэродромах Миргород в Полтавской области и Днепр в Днепропетровской области склады авиационных средств поражения Воздушных сил Украины. Также российские лётчики нанесли удары по ВСУ на донецком направлении, включая в районе Авдеевки.