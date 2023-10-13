Москва, 13 октября, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Российская авиация за неделю уничтожила два украинских штурмовика Су-25, сообщил 13 октября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По его словам, один штурмовик был сбит российской авиацией в районе населённого пункта Преображенка Запорожской области. Ещё один украинский Су-25 был поражён на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

Также за неделю были поражены пусковая установка ракетного комплекса «Точка-У» в районе населенного пункта Пересечное Харьковской области, ЗРК С-300 в районе Николаева, а также две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей СТ-68У в районе Маловарваровки Николаевской области.

Как сообщало ИА Регнум, сутками ранее Вооружённый силы России уничтожили на аэродромах Миргород в Полтавской области и Днепр в Днепропетровской области склады авиационных средств поражения Воздушных сил Украины.

Помимо этого, в районе Измаила Одесской области был поражён склад военной техники ВСУ. Российская авиация в то же время нанесла удары по украинским силам на донецком направлении, в том числе в районе Авдеевки.