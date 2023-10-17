Вашингтон, 17 октября, 2023, 09:59 — ИА Регнум. Демонстрирующий наигранную уверенность глава киевского режима Владимир Зеленский на самом деле осознаёт, что постепенно лишается поддержки и внимания Соединённых Штатов и стран Европы. Такое мнение 17 октября высказал экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X.

Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Владимир Зеленский

«Зеленский, хотя и демонстрирует наигранную уверенность, не скрывает, что в Европе и США интерес и поддержка прокси-войны Вашингтона постепенно тают», — написал он.

По мнению эксперта, глава режима Киева также понимает, что в НАТО имеются серьёзных проблемы, потому что альянс оказался неспособен к ведению наступательных действия в военных конфликтах.

«Он (Зеленский. — Прим. ред.) знает, что НАТО в беде», — резюмировал Макгрегор.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 октября полковник австрийских войск Маркус Райснер заявил, что поражение украинской армии станет причиной падения режима Зеленского. По его мнению, на такой исход указывает речь президента России Владимира Путина в Сочи, из которой стало понятно, что планы Москвы относительно Украины не изменились.

Американский журналист Гарланд Никсон 16 октября посоветовал главе режима Киева бежать с Украины, так как в скором времени ему придётся столкнуться с серьёзными проблемами. Он уточнил, что в скором времени Зеленского могут обвинить во всех неудачах киевских властей.