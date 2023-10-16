Вашингтон, 16 октября, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому лучше бежать из страны, так как он вскоре столкнётся с серьёзными проблемами, заявил американский журналист Гарланд Никсон 16 октября на своём YouTube-канале.

OLIVIER MATTHYS/POOL/ТАСС Владимир Зеленский

«Зеленский знает, что время пришло. Ему нужно убираться с Украины. Это мой совет Владимиру Зеленскому: уходи», — сказал Никсон.

По мнению журналиста, вскоре украинского лидера обвинят во всех неудачах, которые происходят на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор 16 октября заявил, что в руководстве США из-за неудач украинской армии начали искать возможности выйти из конфликта на Украине. Он отметил, что при этом американские чиновники стараются не афишировать смену стратегии.

Президент России Владимир Путин 15 октября сообщил, что российская армия почти по всей линии соприкосновения с ВСУ перешла к активной обороне. Он рассказал, что бойцы ВС РФ улучшают положение на довольно большом пространстве.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в августе заявил, что Зеленского, скорее всего, ликвидируют из-за провалов и не дадут убежать из страны. Он не исключил, что это сделает ЦРУ.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с ИА Регнум также не исключил возможное убийство Зеленского, так как при нём на Украине начала образовываться международная террористическая структура. Эксперт считает, что такой украинский лидер не нужен Западу и его ликвидирует американский или британский спецназ.