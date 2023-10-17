Вена, 17 октября, 2023, 06:44 — ИА Регнум. Поражение Вооружённых сил Украины в рамках украинского конфликта приведёт к падению режима Владимира Зеленского, заявил полковник австрийских войск Маркус Райснер в интервью газете Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По словам эксперта, на такой исход указывает речь президента России Владимира Путина, которую тот произнес недавно в Сочи. Райснер отметил, что после этого заявления российского лидера становится понятно, что планы Москвы относительно Украины не изменились.

Кроме того, полковник подчеркнул, что у Вооружённых сил России есть потенциал для победы над Киевом, которая «вызовет крах режима Зеленского».

Как сообщало ИА Регнум, 28 сентября экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер призвал Владимира Зеленского добровольно уйти с поста президента Украины и покинуть страну, пока это возможно. Эксперт выразил мнение, что Зеленский — поверженный политик и его дни сочтены.

13 октября Скотт Риттер заявил, что ВСУ потерпели полный крах в рамках своего контрнаступления, из-за чего Зеленский приказал следовать стратегии НАТО, удвоив силу атак. Экс-разведчик уточнил, что Североатлантический альянс для прорыва обороны придерживается тактики прямых массивных ударов вместо отдельных вылазок небольшими группами.

Он также добавил, что НАТО установило искусственные временные рамки для украинского наступления из-за нарастающей усталости от конфликта и истощения собственных запасов оружия.