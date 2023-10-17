Мелитополь, 17 октября, 2023, 09:43 — ИА Регнум. В Бердянске Запорожской области ночью 17 октября прогремела серия взрывов. Об этом сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Начиная примерно с 02:33 (совпадает с мск), жители города слышали серию громких взрывов. По предварительным данным, наша ПВО успешно отработала по вражеским ракетам, которые боевики ВСУ выпустили по мирному городу», ― написал Рогов в Telegram-канале.

Он уточнил, что ракету сбили на окраине города. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, система противовоздушной обороны сработала в Бердянске 2 сентября. В результате работы системы ПВО Вооружённых сил России в небе над городом поразили вражескую цель. Ранее в тот же день во временно оккупированном Киевом городе Запорожье прозвучало несколько взрывов.

Вечером 7 сентября российские силы ПВО сбили в небе над Бердянском ракету, выпущенную со стороны украинской армии. Ещё одну ракету системы противовоздушной обороны сбили 23 сентября, отразив удар по городу Данных о пострадавших и разрушениях не поступило.