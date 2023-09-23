Бердянск, Запорожская область, 23 сентября, 2023, 19:56 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) 23 сентября сбили ракету ВСУ, отразив удар по Бердянску в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах региона.

Иван Шилов ИА Регнум

«В 19:09 боевики ВСУ пытались нанести ракетный удар по Бердянску. Успешно отработала система ПВО вооружённых сил России — ракета сбита», — говорится в сообщении.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 23 сентября украинская армия также нанесла ракетный удар по селу Чапаевка в Запорожской области. Ракета разрушила гаражное помещение, повредила школьный автобус.

Также в Запорожской области 22 сентября ВСУ обстреляли Токмак. Российские средства ПВО успешно сбили ракету. Информации о погибших и разрушениях не было.