Бердянск, Запорожская область, 8 сентября, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Вечером 7 сентября российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Бердянском ракету, выпущенную со стороны украинской армии. Об этом 8 сентября сообщили журналистам в оперативных службах Запорожской области.

Александр Полегенько/ТАСС

«Ориентировочно в 23:30 (совпадает с мск) 7 сентября город Бердянск был атакован ракетой ВСУ. Силами ПВО РФ ракета сбита», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате этого никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал, что при обстреле ВСУ автомобиля с детьми в Запорожской области получили ранения женщина и ребёнок. Пострадавших госпитализировали, угрозы для их жизни нет.

Перед этим в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские военные за сутки 92 раза обстреляли территорию республики. По ней было выпущено в общей сложности 313 единиц различных боеприпасов.