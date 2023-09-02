Мелитополь, 2 сентября, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Во временно оккупированном Киевом городе Запорожье утром 2 сентября прозвучало несколько взрывов, сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В областном центре, временно оккупированном нацистами, а также в пригороде прозвучало несколько взрывов», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Аналогичные сообщения появились и в запорожских пабликах. Подробности не приводятся.

О взрывах в городе сообщалось также в ночь на 2 сентября.

В Министерстве обороны РФ 1 сентября заявили, что в течение минувшей недели в зоне СВО наиболее сложная и напряжённая обстановка складывалась на донецком и запорожском направлениях. На запорожском направлении ВСУ предприняли 44 попытки атак, все они были отбиты. За неделю было уничтожено более 960 военнослужащих противника.

ВСУ перебрасывают на запорожское направление одно из последних соединений стратегического резерва — 71-ю егерскую бригаду, рассказали также в Минобороны. ВСУ пытаются нарастить усилия по прорыву российской обороны, которые не достигают никаких успехов, отметили в ведомстве.

Отставной офицер армии США Дэниел Дэвис ранее предположил, что контрнаступление ВСУ из-за приближающегося сезона дождей и больших потерь, скорее всего, завершится до конца сентября 2023 года. Итогом этого контрнаступления стали незначительные успехи в ряде областей, а линия соприкосновения практически не изменилась, напомнил эксперт.