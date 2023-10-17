Москва, 17 октября, 2023, 08:46 — ИА Регнум. Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу провел совещание, в ходе которого обсуждались перспективы развития и увеличение производства ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

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«В Национальном центре управления обороной РФ под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу проведено совещание по вопросам поставок и перспективам развития ствольной артиллерии и РСЗО», — говорится в сообщении.

Уточняется, что во время совещания министр обороны указал на важность производства артиллерийских систем и боеприпасов в оперативном порядке и добавил, что в ходе спецоперации крайне важно быстро восполнять запасы средств огневого поражения.

«Решение данной задачи напрямую зависит от способности предприятий нарастить выпуск ствольных артиллерийских систем, РСЗО, а также минимизировать сроки их поставки в войска», — подчеркнул Шойгу.

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Как сообщало ИА Регнум, 16 октября глава Минобороны в ходе совещания по оперативным вопросам, которое провёл президент России Владимир Путин, заявил, что Вооружённые силы России улучшили тактическое положение на многих участках в зоне СВО. По его словам, в целом военная обстановка в зоне военных действий выглядит устойчиво и уверенно.

Шойгу также в этот же день доложил главе государства об обстановке в зоне проведения специальной военной операции. Министр подчеркнул, что благодаря глубоко эшелонированной активной российской обороне ВСУ не смогли успешно провести ни одну попытку контрнаступления.