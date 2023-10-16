Москва, 16 октября, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу 16 октября доложил главе государства Владимиру Путину об обстановке в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Глава Минобороны заявил, что, благодаря сформированной российскими войсками на всех направлениях глубоко эшелонированной активной обороне, украинским военным не удалась ни одна попытка наступления.

«На многих участках нам удается улучшить тактическое положение, у нас пройдена весенняя наступательная кампания, как планировали украинские власти, летняя, и уже осенняя, и ни в одной из этих кампаний какого-либо успеха существенного им достичь не удалось», — сообщил Шойгу.

Глубокую эшелонированную оборону российские войска выстроили на тех направлениях боесоприкосновения, где наблюдается особая активность.

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При этом министр подчеркнул уверенность российских Вооружённых сил не только в обороне, но и в успехе всех намеченных боевых планов.

«Обстановка устойчива, войска ведут очень и очень профессиональные действия, проявляют героизм, уверенность в том, что они не только удержат позиции, но и продолжат реализацию тех планов, которые мы наметили», — сообщил он.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны сообщило о продвижении ВС России на нескольких участках фронта. Российские военные начали наступать под Донецком, завладели инициативой в Харьковской области, где продолжается наступление на Купянск, и потерях ВСУ в попытках расширить выступ под Работино в Запорожской области. В Киеве признали тяжесть положения. В своих наступательных операциях российская сторона задействовала штурмовую авиацию, что позволило вклиниться в украинскую оборону на 300-600 метров.

Ранее, 16 октября, Путин заявил, что российские военные улучшили положение практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО. Глава государства отметил, что сейчас действия ВС России можно назвать «активной обороной». Минобороны, по его словам, своевременно реагирует на сообщения о подготовке ВСУ на отдельных участках фронта новых наступательных операций.