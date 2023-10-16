Москва, 16 октября, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Российские войска улучшили тактическое положение на многих участках специальной военной операции на Украине, заявил 16 октября министр обороны России Сергей Шойгу.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава Минобороны России назвал устойчивым положение российских сил в зоне СВО.

«В целом обстановка выглядит устойчиво и уверенно», — сказал Шойгу.

Глава российского оборонного ведомства добавил, что российские военные ведут профессиональные действия, проявляют героизм, уверенность в том, что не только смогут удержать позиции, но и продолжить реализацию намеченных планов. Он добавил, что украинские военные пытаются наступать на разных направлениях, однако Вооружённые силы Российской Федерации улучшили положение и не допустили продвижение противника.

Министр обороны принял участие в совещании по оперативным вопросам, на котором обсуждался ход специальной военной операции, а также ситуация в зоне палестино-израильского конфликта. Совещание провёл президент России Владимир Путин. В нём также приняли участие главы ФСБ, Росгвардии и Службы внешней разведки.

Во время совещания Шойгу доложил главе государства об обстановке в зоне спецоперации.