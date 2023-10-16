Тель-Авив, Израиль, 16 октября, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Власти Израиля возобновили водоснабжение южной части сектора Газа. Об этом сообщил 16 октября посол Израиля в России Александр Бен Цви.

Mohammed Talatene/dpa/Globallookpress

«В южную часть Газы мы возобновили подачу воды. С утра точно это функционирует», — заявил он ТАСС.

Эскалация палестино-израильского конфликта произошла 7 октября после массированной ракетной атаки радикального движения ХАМАС по Израилю и захвата нескольких населённых пунктов. В сторону Израиля выпустили десятки ракет. Тель-Авив начал военную операцию «Железные мечи» в секторе Газа, сровняв с землёй в ходе нескольких ответных ракетных атак объекты ХАМАС. Позднее Израиль пообещал уничтожить движение и объявил о полной блокаде сектора Газа.

Соблюдающая нейтралитет Россия призвала к прекращению огня. Глава государства Владимир Путин 11 октября заявил, что Израиль в основном военным путём занял часть земель, которые палестинцы считают исконно своими. Он добавил, что Москва всегда выступала за реализацию решения Совбеза ООН о создании независимого палестинского государства.

Позднее Путин и сирийский коллега Башар Асад обсудили по телефону ситуацию в секторе Газа. Стороны заявили о необходимости направления гуманитарной помощи. Лидеры высказались против насильственного перемещения палестинских жителей. Россия также внесла в Совбез ООН проект гуманитарной резолюции из-за палестино-израильского обострения. Как заявил 16 октября замглавы МИД России Сергей Рябков, ответственность за это лежит на США, поскольку они долго пытались монополизировать урегулирование ситуации.