Москва, 16 октября, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт 16 октября пять телефонных разговоров, в ходе которыхобсудит палестино-израильский конфликт, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

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«Путин поговорит с лидерами основных стран, относящихся к этому конфликту, выскажет нашу позицию, оценку и соображения коллег», — сказал Ушаков.

Помощник главы российского государства отметил, что Путин внимательно следит за беспрецедентным обострением палестино-израильского конфликта. По словам Ушакова, российский лидер уже переговорил с президентом Сирии Башаром Асадом и главой Ирана Эбрахимом Раиси. Позднее состоятся контакты с лидерами Египта, Палестины, а также премьер-министром Израиля.

Говоря о палестино-израильском конфликте, Ушаков заявил, что Россия выступает за немедленное прекращение огня, а также призывает стороны приступить к процессу мирного урегулирования конфликта. Он подчеркнул, что целью любых мирных переговоров должна стать одобренная ООН формула, предполагающая создание двух независимых государств.

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад во время телефонного разговора 16 октября обсудили ситуацию в Газе и заявили о необходимости направить туда гуманитарную помощь. Лидеры также высказались против насильственного перемещения палестинских жителей.

Военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. Радикальное палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку на территорию Израиля. В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале масштабной атаки на объекты ХАМАС в Газе.

Израильские военные с начала операции в секторе Газа ликвидировали шесть высокопоставленных членов палестинского движения ХАМАС. В пресс-службе ЦАХАЛ 16 октября сообщили, что в числе ликвидированных приближенные к лидеру движения в Газе Яхье Синвару, а также ответственные за нападение на южные израильские поселения.

Военное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» 16 октября нанесло ракетный удар по израильскому аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

По состоянию на 15 октября количество погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 2700 человек. В армии обороны Израиля заявили, что на юг Газы эвакуировали из северной части региона более 600 тысяч человек.

Президент США Джо Байден заявил 16 октября, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен. При этом он поддержал решение палестино-израильского конфликта на основе двух независимых государств.