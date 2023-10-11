Киев, 24 мая, 2022, 22:53 — ИА Регнум. «Батальон Кастуся Калиновского», воюющий на Украине и состоящий из белорусских националистов, заявил о создании одноимённого полка. Об этом 23 мая сообщил YouTube-канал «Страна для жизни».

Belaruspartisan.org Белорусские националисты на Украине

Следите за развитием событий в трансляции: «Денацификация в действии: специальная военная операция России — трансляция»

В одном из первых обращений «Полк Кастуся Калиновского» пообещал «освободить всех политзаключённых», а тех, кто будет этому препятствовать, пригрозил убить. «Это посыл белорусским омоновцам — спите с этим и помните», — цитирует слова «калиновцев» канал «Страна для жизни».

Как сообщало ИА REGNUM, белорусские националисты, воюющие на Украине и в Донбассе, создали при поддержке польских спецслужб «Батальон Кастуся Калиновского». На данный момент известно о гибели нескольких белорусских боевиков.