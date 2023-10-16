Тегеран, 16 октября, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Вторжение Израиля в сектор Газа обернётся открытием новых фронтов против него. Об этом 16 октября заявил первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

Ilia yefimovich/Global Look Press

«Вторжение в Газу — это красная линия. Если израильский режим пойдет на такой шаг и не прекратит ракетные удары по сектору Газа, ему придется ждать появления новых фронтов боевых действий», — сказал Азизи корреспонденту «РИА Новости».

Первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана добавил, что боевые действия на нескольких фронтах могут привести к падению израильской власти. По его словам, фронт сопротивления Палестины не имеет границ, и где бы израильская армия с ним ни столкнулась, она подвергнется нападению.

Как сообщало ИА Регнум, палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. Палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку на территорию Израиля. В ответ Тель-Авив нанёс удары по сектору Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 10 октября объявила о начале масштабной атаки на объекты ХАМАС в Газе.

ХАМАС объяснил атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. В свою очередь Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа. Там отключили свет и водоснабжение.

Позднее, 10 октября, посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил о гибели двоих российских граждан. Президент США Джо Байден при этом сообщил о гибели 11 американцев.

По состоянию на 15 октября количество погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 2700 человек. В армии обороны Израиля заявили, что на юг Газы эвакуировали из северной части региона более 600 тысяч человек.