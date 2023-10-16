Москва, 16 октября, 2023, 07:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин привел данные о масштабных потерях киевской армии в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии своего визита в Пекин, а также оценил предложения китайской стороны по мирному урегулированию украинского кризиса.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Российский лидер в очередной раз акцентировал на том, что РФ никогда не возражала против этого.

«Даже проходили в Стамбуле переговоры о том, что мы готовы к этому при обеспечении, хочу это подчеркнуть, законных интересов России в сфере безопасности», — напомнил Владимир Путин.

При этом, по словам президента, Украина «нарисовала» себе очень жёсткие рамки обеспечения безопасности, с которыми Россия практически согласилась. Но как только войска ВС РФ отошли от Киева, «украинская сторона выбросила в печку все эти договорённости».

«Они начали активные боевые действия, так называемое контрнаступление. С 4 июня оно продолжается. Пока результатов нет, есть только огромные потери. Потери просто огромные — один к восьми примерно, если в соотношении», — добавил российский лидер.

Путин также заверил, что высоко ценит предложения китайских коллег, они реалистичны и могли бы быть положены в основу мирных договорённостей.

«Но, к сожалению, противная сторона не желает вести какие-либо переговоры. Как же можно вести переговоры, если они этого не хотят, да ещё и издали нормативный документ, который запрещает вести эти переговоры?» — заключил президент.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные активно обороняются и улучшают своё положение практически по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации, заявил Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Контрнаступление ВСУ полностью провалилось, несмотря на то, что Киев готовит новые наступательные операции на отдельных участках фронта, считает президент РФ.

В отношениях с Западом Россия следует древнему принципу —готовится к войне, но желает мира, так глава государства прокомментировал рекомендацию комиссии Конгресса США готовиться к одновременной войне и с Россией, и с Китаем.