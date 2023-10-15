Москва, 16 октября, 2023, 02:34 — ИА Регнум. Российские военные активно обороняются и улучшают своё положение практически по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Президент сказал, что в настоящее время происходящее на всей линии соприкосновения называется «активная оборона».

«Наши войска улучшают своё положение практически на всём этом пространстве. На большом довольно пространстве. Это касается и купянского направления, это касается и запорожского направления, это касается авдеевского направления», — уточнил Путин.

Российский лидер добавил, что на отдельных участках фронта украинские военные готовят новые активные наступательные операции, но в Минобороны РФ знают об этом и реагируют соответствующе.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин поблагодарил руководство Вооружённых сил России и бойцов в зоне спецоперации. Глава государства отметил мужество и героизм российских военных.

Российские войска 10 октября нанесли невиданный по силе удар по позициям ВСУ в районе Авдеевки в ДНР. С 05:00 мск работали авиация, гаубицы, реактивные системы залпового огня и танки. Под удар попали батареи ВСУ, обстреливавшие Донецк. Уже на следующий день, 11 октября, в телеэфире Егор Фирсов, военнослужащий одного из подразделений ВСУ, расположенных в районе Авдеевки, заявил, что началась решающая битва за город.

Украинская журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец написала в своей статье, что масштабное наступление Вооружённых сил России стало неожиданностью для ВСУ. По её данным, только 13 октября произошло около сотни боевых столкновений и одно из самых решающих разворачивается в Авдеевке. Журналист высказала мнение о том, что Россия планирует «сковать ВСУ» и не допустить перемещения украинских резервов.