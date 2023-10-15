Москва, 15 октября, 2023, 11:56 — ИА Регнум. В отношениях с Западом Россия следует древнему принципу — готовится к войне, но желает мира. Об этом 15 октября заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

РИА Новости/РИА Новости

Глава государства прокомментировал рекомендацию комиссии Конгресса США готовиться к одновременной войне и с Россией, и с Китаем.

«Я не думаю, что это какие-то здоровые мысли приходят в голову здоровым людям, потому что говорить о том, что США готовятся к войне с Россией… Мы все готовимся к войне, потому что следуем известному древнему принципу: хочешь мира — готовься к войне. Но мы исходим из того, что мы хотим мира», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в докладе межпартийной комиссии Конгресса США заявили, что ядерные силы Соединённых Штатов плохо готовы к потенциальному конфликту с Россией и КНР, они нуждаются в количественных и структурных изменениях. Авторы доклада отметили, что ядерный конфликт США с двумя державами всё более вероятен, поэтому необходимо принимать решения сейчас, чтобы суметь дать ответ на экзистенциальные вызовы, которые возникнут в 2027–2035 годах.