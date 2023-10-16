Вашингтон, 16 октября, 2023, 06:34 — ИА Регнум. В Белом доме обсуждают, совместно с властями Израиля, возможность приезда президента Джо Байдена в Тель-Авив в ближайшие несколько дней. Об этом сообщил портал Axios.

(сс) The White House Джо Байден

По информации издания, стороны ведут переговоры о предстоящем визите американского лидера в Израиль.

Подробности не сообщаются.

Как сообщало ИА Регнум, Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил 15 октября военную помощь со стороны США, а также возможности по созданию гуманитарного коридора в Газу.

13 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль намерен свергнуть «режим ХАМАС» в секторе Газа и разрушить его военный потенциал.

Нетаньяху заявил, что действия ЦАХАЛ в секторе Газа в ответ на атаки ХАМАС являются «только началом».

Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен.