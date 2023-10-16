Вашингтон, 16 октября, 2023, 04:00 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен. Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS.

Whitehouse.gov Джо Байден

При этом Байден внёс уточнение, что уничтожение не касается Палестинской автономии, в состав которой входят округа Иудеи, Самарии и сектора Газа.

«Должна существовать палестинская администрация. Должен быть путь к палестинскому государству. Этот путь, называемый «решение на основе двух государств», был политикой США на протяжении десятилетий», — сказа глава Белого дома.

По его мнению, это решение создаст независимое государство рядом с Израилем для 5 млн палестинцев, которые живут в Газе и на западном берегу реки Иордан.

Байден считает, что Израиль должен был отреагировать, напасть на ХАМАС.

«ХАМАС — кучка трусов. Они прячутся за спинами мирных жителей. Я уверен — израильтяне сделают всё, чтобы избежать убийства невинных жителей», — заверил президент.

Как сообщало ИА Регнум, у американских военных нет необходимости участия в палестино-израильском конфликте, заявил Джо Байден. Израиль обладает «одной из лучших армий в мире». Глава Белого дома пообещал, что США предоставят Израилю всё необходимое.

Власти США намерены запросить не менее 2 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и на другие нужды. Об этом сообщил помощник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.