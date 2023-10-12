Брюссель, 13 октября, 2023, 00:22 — ИА Регнум. Руководство Еврокомиссии и Европарламента планирует посетить Израиль в пятницу, 13 октября. Об этом говорится в коммюнике ЕК.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

Согласно документу, целью визита Урсулы фон дер Ляйен и Роберта Метсола является встреча с израильскими властями и возможность выразить солидарность с жертвами терактов, совершённых ХАМАС.

Программу визита объявят дополнительно.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Еврокомиссии заявили, что обострение палестино-израильского конфликта не скажется на помощи, которую Украина получает от Европейского союза. На это никто не может оказать никакого влияния, уточнил представитель ЕК Эрик Мамер.

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель пригласил министров иностранных дел Израиля и Палестины принять участие в экстренном заседании Совета ЕС в Омане. Он предложил дипломатам выступить на встрече и изложить свою точку зрения на ситуацию.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский планирует визит в Израиль, несмотря на эскалацию конфликта с ХАМАС. С украинской стороны в офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху направлен официальный запрос для согласования визита.