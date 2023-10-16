Пекин, 16 октября, 2023, 03:57 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в составе делегации прибыл с визитом в Пекин, сообщили 16 октября ИА Регнум в российском внешнеполитическом ведомстве.

МИД России Лавров прибыл в Китай

Ожидается, что глава МИД РФ в ходе поездки в Китай проведёт переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И. Кроме того, с российским коллегой выразил готовность встретиться глава венгерского дипведомства Петер Сийярто. Предположительно, стороны затронут в беседе ситуацию на Ближнем Востоке.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3839623" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, в Китае для участия в форуме «Один пояс — один путь» ожидают визита президента РФ Владимира Путина. Известно, что российский лидер проработает в КНР два дня.

В Кремле заявили, что в Пекине Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин найдут время для доверительного общения с глазу на глаз. По словам пресс-секретаря президента России дмитрия Пескова, на переговорах лидеров двух стран в Пекине мировой обстановке будет уделено большое внимание.

Форум «Один пояс — один путь» пройдёт в Пекине 17–18 октября.