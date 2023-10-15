Москва, 15 октября, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин найдут время для доверительного общения с глазу на глаз в Пекине, сообщил 15 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

(сс) Администрация президента России

По его словам, несмотря на то, что на форум «Один пояс — один путь», который пройдёт в Пекине 17–18 октября, приедет много высоких гостей, российский президент будет главным гостем. Представитель Кремля не сомневается, что Си Цзиньпин и Путин смогут провести доверительную беседу с глазу на глаз.

Песков также информировал, что на переговорах лидеров двух стран в Пекине мировой обстановке будет уделено большое внимание.

«Россия и Китай играют очень существенную роль в международных делах, эта роль растёт. Нас объединяет много интеграционных процессов, много объединений, привлекательность которых в глазах мирового сообщества растет. Эти объединения насчитывают в своих рядах страны, которые уже представляют собой большинство мирового ВВП и большинство мирового населения», — сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее в интервью Центральному телевидению Китая Путин отметил, что председатель КНР является одним из признанных мировых лидеров, он не принимает сиюминутных решений на основе текущей конъюнктуры. По словам российского лидера, Си Цзиньпин совершенно другой человек, основательный, спокойный, деловой и надёжный партнёр.

Также российский президент в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая заявил о создании многополярного мира с ростом потенциала стран, в том числе КНР. Путин отметил, что все, кто присоединился к БРИКС, поддерживают концепцию создания многополярного мира.

Те, кто воспринимает инициативу «Один пояс — один путь» как попытку кого-то под себя подмять, должны понимать, что она продиктована стремлением КНР сотрудничать, заявил Путин.

Он акцентировал внимание на внешней политике Китая, которая построена на поиске компромиссов. Именно это отличает её от действий стран «с тяжёлым колониальным наследием», подчеркнул российский президент.

Как передавало ИА Регнум, третий форум «Один пояс — один путь» состоится в Пекине 17–18 октября. Основной темой форума станет «Высококачественное строительство «Одного пояса — одного пути», совместное достижение общего развития и процветания.