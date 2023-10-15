Москва, 15 октября, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе, помимо визита в Китай для участия в форуме «Один пояс — один путь», совершит поездку в один из регионов России. Об этом сообщили в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», соответствующее видео опубликовал журналист Павел Зарубин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Китае Путин проработает два дня, но на неделе также будет и поездка в один из регионов России», — сообщается в программе.

Помимо этого, как ожидается, Путин поздравит работников дорожного хозяйства с их профессиональным праздником.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин найдут время для доверительного общения с глазу на глаз в Пекине.

По его словам, несмотря на то, что на форум «Один пояс — один путь», который пройдёт в Пекине 17–18 октября, приедет много высоких гостей, российский президент будет главным гостем. Представитель Кремля не сомневается, что Си Цзиньпин и Путин смогут провести доверительную беседу с глазу на глаз.

Песков также информировал, что на переговорах лидеров двух стран в Пекине мировой обстановке будет уделено большое внимание.