Вашингтон, 16 октября, 2023, 03:03 — ИА Регнум. США проявляют существенную разницу в подходах к конфликтам на Украине и Ближнем Востоке, считает обозреватель ABC News Джон Лайонс.

Иван Шилов ИА REGNUM Америка. США

«Яркий контраст в сравнении с Украиной. США предложили срочный, новый пакет помощи стране (Израилю. — Прим. ИА Регнум), которая, вероятно, пока даже в нём не нуждается», — написал он.

Журналист напомнил, как в Конгрессе при этом отказываются от выделения финансовой помощи Украине. Решительная и реальная поддержка Израиля ярко контрастирует на фоне неохотной помощи киевскому режиму, добавил Лайонс.

Как сообщало ИА Регнум, в Конгрессе США представители Республиканской партии не одобрили объединение финансирования украинской и израильской армий. Один из политиков заявил, что сначала надо помочь Израилю, продолжив при этом обсуждать выгоды от продолжения поддержки Украины.

Бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн указал на отдаление западных союзников от Киева из-за постоянных требований украинского лидера Владимира Зеленского оказать ещё больше поддержки. Эксперт назвал главу киевского режима избалованным ребёнком и безумно неблагодарным, он оттолкнул от себя своих главных союзников на Западе.

В США 15 октября заявили о начале поставок Израилю военной помощи. В американском Госдепартаменте отметили, что Вашингтон намерен «ясно дать понять, что поддерживает Израиль», считает своей целью предотвратить разрастание конфликта и обеспечить освобождение заложников ХАМАС, в том числе граждан США.