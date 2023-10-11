Вашингтон, 11 октября, 2023, 05:21 — ИА Регнум. В Конгрессе США представители Республиканской партии не одобрили объединение финансирования украинской и израильской армий, сообщил 10 октября телеканал NBC.

Иван Шилов ИА Регнум Конгресс США

Республиканцы заявили, что они скептически относятся к подобной инициативе. Так, по мнению члена Палаты представителей Майкла Берджесса (штат Техас), конгресс должен сначала помочь Израилю, продолжив при этом обсуждать выгоды от продолжения поддержки Украины.

Республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин подчеркнула, что такие вопросы объединять нельзя.

«Наше правительство финансирует правительство Украины, финансирует опосредованный конфликт с Россией. В Израиле есть своё правительство. Израиль защищает себя», — добавила она.

Категорически против высказался за идею объединить финансирование республиканец от Флориды Брайан Маст. Он отметил, что поддерживает оказание помощи Израилю, но не Украине. Поддержка Израиля привязана к конкретным целям, а по Украине нет никакого плана, заключил политик.

Республиканец от Небраски Дон Бэкон, выступающий за оказание помощи и Израилю, и Украине, также не стал связывать одно с другим. С его точки зрения, неправильно держать одних в заложниках ради других.

Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол выразил готовность поддержать объединение помощи обеим странам в рамках более крупного пакета, который будет включать поддержку Тайваня и безопасность южной границы США.

Как сообщало ИА Регнум, в Белом доме не считают, что способность Конгресса поддерживать Украину может сказаться на содействии Израилю. По словам одного из чиновников, администрации США вскоре придётся пополнить запасы на фоне предстоящей поставки оружия Израилю. При этом Украина и Израиль имеют разные системы ПВО, они не рассчитывают на одинаковое оружие.

Глава киевского режима Владимир Зеленский обеспокоен тем, что эскалация в Израиле отвлечет внимание от Украины. По его словам, как только помощь Киеву прервётся, время будет играть на стороне Москвы. Он выразил надежду на продолжение оказания помощи со стороны Вашингтона.