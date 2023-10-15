Вашингтон, 15 октября, 2023, 19:53 — ИА Регнум. Вашингтон приступил к отправке в Израиль «значительной части» военной помощи, заявил журналистам 15 октября госсекретарь США Энтони Блинкен, передаёт Al Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я встретился с премьер-министром (Израиля Биньямином — Прим. ред.) Нетаньяху, чтобы обсудить возможные потребности Израиля и удостовериться, что он может эффективно защищаться. И, как вы видели, значительная часть этой помощи уже направляется. Обсуждение этого вопроса будет продолжено», — сказал Блинкен.

Глава Госдепа также отметил, что США намерены «ясно дать понять, что поддерживают Израиль», считают своей целью предотвратить разрастание конфликта и обеспечить освобождение заложников ХАМАС, в том числе граждан США.

Как сообщало ИА Регнум ранее, вечером 14 октября в администрации США заявили, что президент страны Джозеф Байден в телефонном разговоре с Нетаньяху обсудил военную помощь со стороны США. Байден подтвердил «непоколебимую поддержку Израиля со стороны США», отметили в американской администрации.

15 октября в Белом доме заявили, что у США хватит ресурсов на то, чтобы поддерживать своих союзников одновременно и в Израиле, и на Украине.

Помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в свою очередь заявил, что Вашингтон «видит риск эскалации» ближневосточного конфликта на северной границе Израиля (с Ливаном). По его словам, Байден «чётко и настойчиво» сказал, что ни одна страна или группа не должны пытаться воспользоваться ситуацией «для извлечения собственной выгоды или вести к эскалации конфликта».

Военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. Радикальное палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку на территорию Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. Стороны продолжают обмен ударами, Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу. Власти Израиля анонсировали наземную операцию в секторе. Кроме того, власти Сирии заявили, что израильская армия обстреляла аэропорты Алеппо и Дамаска, а власти Израиля сообщили об ударах по местам дислоцирования «Хезболлы» в Ливане.

Конфликт в Израиле был развязан как предлог для возвращения США на Ближний Восток, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета, израильский политолог Саймон Ципис. США были изгнаны с Ближнего Востока после того, как Россия ввела свой контингент в Сирию и не дала «свалить» её президента Башара Асада, напомнил эксперт.