Вашингтон, 15 октября, 2023, 23:37 — ИА Регнум. Западные союзники отдаляются от Киева из-за постоянных требований украинского лидера Владимира Зеленского оказать ещё больше поддержки, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Зеленский, он как избалованный ребёнок. Ему всегда мало того, что поставляют Украине. <…> Он ведёт себя безумно требовательно и унизительно, если мы не даём ему всё то, что он хочет», — сказал Пайн.

Кроме того, эксперт назвал главу киевского режима безумно неблагодарным, он оттолкнул от себя своих главных союзников на Западе.

С точки зрения Пайна, поведение украинского лидера привело к разногласиям даже с президентом США Джо Байденом. Было время, когда отношения между политиками ухудшились из-за требований предоставить ВСУ танки Abrams и истребители F-16, отметил спикер.

У Киева, по словам Пайна, недавно возникли проблемы с Польшей. Из Варшавы звучат угрозы прекращения военных поставок, поскольку с украинскими властями сложно сотрудничать, резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, в августе генеральный секретарь правящей польской партии «Право и справедливость» Кшиштоф Соболевский призвал не оставить без ответа наглость со стороны Киева — вызов польского посла в МИД Украины. Соболевский назвал это «игрой с огнём, Украина должна искать врага на Востоке».

Дипломатический конфликт между Варшавой и Киевом начался с высказываний представителя офиса президента Польши Марчина Пшидача, который заявил, что украинским властям «стоило бы начать ценить» ту значительную поддержку, которую оказывает Варшава.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» заявил, что Зеленский уже «достал всех».