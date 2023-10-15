Вашингтон, 15 октября, 2023, 19:55 — ИА Регнум. Несмотря на действия Запада, президент России Владимир Путин проводит сдержанную политику в отношении Украины. Об этом 15 октября заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я полагаю, что это почти мёртвая страна, и единственный, кто спасёт Украину от уничтожения — это Владимир Путин, которые проявляет невероятную сдержанность», — сказал Макгрегор.

Он отметил, что западные СМИ создают ложные представления о российском лидере. По его словам, Путин предпочёл бы достичь урегулирования конфликта путём переговоров, но этому может препятствовать Запад.

Макгрегор предположил, что терпению Путина может прийти конец и тогда США получат не то, на что рассчитывают, а именно российские войска на польской границе.

Как сообщало ИА Регнум, Макгрегор заявил, что политика президента США Джо Байдена по Украине привела к катастрофе. Он отметил, что Украина была инструментом нападения на Россию с целью нанесения ей вреда, но такая политика привела к гуманитарной катастрофе, стала преступлением против украинского народа. Эксперт призвал США прекратить бесконечные войны.

Также Макгрегор отметил, что Россия смогла за время спецоперации построить большую и мощную армию. Он признал, что Россия не только нарастила вооружённые силы, но и модернизировала, реорганизовала армию.

Путин 15 октября заявил, что контрнаступление Украины провалилось полностью. Тем не менее киевский режим готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках, Россия соответствующим образом на это реагирует.