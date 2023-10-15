Москва, 15 октября, 2023, 10:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что на отдельных участках боевых действий ВСУ готовят новые активные наступательные операции, Россия соответствующим образом на это реагирует. Соответствующий фрагмент интервью программе «Москва. Кремль. Путин» опубликовал журналист Павел Зарубин в своём Telegram-канале.

The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Глава государства подчеркнул, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.

«Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, — оно провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий тем не менее противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции. Мы видим это, знаем. И мы тоже соответствующим образом на это реагируем», — заявил российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, газета Al Khaleej отметила, что Украину вместе с союзниками в НАТО беспокоит активная подготовка России к продолжению спецоперации предстоящей зимой. В материале говорится о том, что российские войска получили современное оружие и укрепили линии обороны для противостояния атакам украинцев.

В НАТО разочарованы контрнаступлением ВСУ, но продолжают настаивать на продолжении конфликта любой ценой, несмотря на катастрофические последствия для бывшей советской республики. Все в ожидании предстоящей битвы, которая ещё «больше углубит раны НАТО и Украины», предположили в издании.

В Минобороны России проинформировали о том, что экипажи российских ударных вертолётов Ка-52, Ми-28 и штурмовой авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад и территориальной обороны ВСУ возле Синьковки, Ивановки, Леоновки на купянском направлении в зоне специальной военной операции. На данном участке фронта противник потерял до двух рот живой силы, три пикапа, один танк, одну БМП и боевую бронированную машину «Козак».