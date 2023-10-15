Москва, 15 октября, 2023, 09:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление Украины провалилось полностью.

Иван Шилов ИА Регнум

«Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, — оно провалилось полностью», — сказал глава государства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1», фрагмент которого у себя в Telegram-канале выложил журналист Павел Зарубин.

По словам главы государства, на отдельных участках боевых действий тем не менее ВСУ готовят новые активные наступательные операции.

«Мы видим это, знаем», — добавил президент России.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 5 октября президент России Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 90 тысяч человек в виде санитарных и безвозвратных потерь. Кроме того, украинские войска лишились 557 танков и 1900 единиц другой бронетехники.

После изучения доклада британского минобороны о ситуации на Украине полковник Вооружённых сил Австрии Маркус Райснер отметил, что на Западе находятся в процессе признания провального контрнаступления украинских войск.