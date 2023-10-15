Вашингтон, 15 октября, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Политика президента Соединённых Штатов Джо Байдена по Украине привела к катастрофе. Об этом написал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что Украина была инструментом нападения на Россию. Целью этого нападения являлось нанесение вреда России, уничтожение страны, изменение российского государства, уточнил эксперт.

Макгрегор обратил внимание на то, что такая политика привела к гуманитарной катастрофе, стала преступлением против украинского народа. Эксперта призвал США прекратить бесконечные войны.

Как передавало ИА Регнум, в материале газеты Al Khaleej говорится о том, что Украину вместе с союзниками в НАТО беспокоит активная подготовка России к продолжению спецоперации предстоящей зимой. Отмечается, что российские войска получили современное оружие и укрепили линии обороны для противостояния атакам ВСУ.

В НАТО разочарованы контрнаступлением ВСУ, но продолжают настаивать на продолжении конфликта любой ценой, несмотря на катастрофические последствия для бывшей советской республики. Все в ожидании предстоящей битвы, которая ещё «больше углубит раны НАТО и Украины», предположили в издании.

Президент России Владимир Путин заявил, что на отдельных участках боевых действий ВСУ готовят новые активные наступательные операции, Россия соответствующим образом на это реагирует.

Глава государства подчеркнул, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.