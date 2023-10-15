Москва, 15 октября, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) могут исключить из ФИФА и УЕФА в случае принятия клубов с новых территорий РФ, если не будет предварительных договорённостей. Об этом 15 октября заявил бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Юрий Заварзин.

ФК Спартак Юрий Заварзин

«Если действовать без предварительных договорённостей и включать клубы с новых территорий, РФС однозначно исключат из УЕФА, как это сделал МОК с ОКР», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

Он добавил, что в настоящее время РФС и так исключён из-за специальной военной операции, просто будет очередной повод для этого.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) «до дальнейшего уведомления». В комитете это решение объяснили тем, что ОКР включил в свой состав олимпийские советы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

РешениеМОК существенно не меняет положение, в котором сейчас находится российское спортивное сообщество, и является частью политического давления, которое пытаются оказывать на Россию, отметила в беседе с корреспондентом ИА Регнум депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.