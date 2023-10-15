Тель-Авив, Израиль, 15 октября, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Израильские военные будут действовать в любой точке Ближнего Востока для обеспечения безопасности еврейского государства, заявил 15 октября официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари, слова которого приводит издание The Times of Israel.

«Мы всегда оглядываемся вокруг, на весь Ближний Восток. ЦАХАЛ будет действовать в любой точке Ближнего Востока для достижения целей безопасности Израиля. Мы хорошо подготовлены во всех сферах», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее газета The Jerusalem Post сообщила, что в результате прилёта противотанковой ракеты по населённому пункту Штула были ранены пять израильтян. После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по территории Ливана.

Кроме того, Тель-Авив ввёл ограничения на использование GPS в районе границы с Ливаном. В ЦАХАЛ сообщили, что после оценки ситуации и инцидента со стрельбой на севере было принято решение изолировать территорию до четырёх километров от северной границы с Ливаном, вход на территорию строго запрещён, израильские военные просят жителей не заходить на неё.

Также 15 октября минобороны Сирии сообщило, что сирийский международный аэропорт Алеппо вновь был полностью выведен из строя после ударов с воздуха израильских военных. Израиль нанёс очередной удар 14 октября в 23:35 по местному времени. Прилёт ракет ЦАХАЛ по аэропорту Алеппо нанёс материальный ущерб и вывел из строя воздушную гавань, взлётно-посадочные полосы. При этом аэропорт только восстановили после ракетных ударов израильтян 12 октября.

В Армии обороны Израиля заявили, что продолжают наносить ответные удары по источнику обстрела, который находится в Сирии.

Официальный представитель израильской армии Авихай Эдраи подтвердил нанесение авиаударов по сирийским аэропортам, объяснив их тем, что ранее из Сирии были выпущены ракеты по Израилю, и заявил, что ударов по Сирии будет больше.

Сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета, израильский политолог Саймон Ципис заявил, что конфликт в Израиле был развязан как предлог для возвращения США на Ближний Восток. США были изгнаны с Ближнего Востока после того, как Россия ввела свой контингент в Сирию и не дала «свалить» её президента Башара Асада, напомнил эксперт.