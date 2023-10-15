Тель-Авив, Израиль, 15 октября, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по территории Ливана, откуда был обстрелян израильский населённый пункт Штула. Об этом 15 октября сообщила ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Ilan Assayag/JINI/Global Look Press

«После сообщения об обстреле населённого пункта Штула Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по источнику огня в Ливане», — говорится в заявлении.

Как пишет газета The Jerusalem Post со ссылкой на ЦАХАЛ, в результате прилёта противотанковой ракеты по населённому пункту Штула были ранены пять израильтян.

Как сообщало ИА Регнум, Армия обороны Израиля с воздуха атаковала сектор Газа, уничтожив объекты и участников ХАМАС. Их целями были центры оперативного командования и десятки пусковых установок для минометных снарядов.

Реактивный истребитель ЦАХАЛ обнаружил здание, в котором находились палестинцы и уничтожил их. Кроме того, военные увидели несколько хамасовцев, которые выходили из туннеля в секторе Газа. Израильский самолёт нанёс удар по людям и туннелю.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа наносится широкомасштабный удар.