Тель-Авив, Израиль, 15 октября, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Израиль ввёл ограничения на использование GPS в районе границы с Ливаном. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своём Telegram-канале.

Ayal Margolin/Global Look Press

«Также в ходе боевых действий активируются упреждающие помехи GPS в целом из районов боевых действий для различных оперативных нужд», — говорится в сообщении.

ЦАХАЛ напомнила, что включение глушения может вызвать временные сбои в работе приложений, основанных на определении местоположения.

Как передавало ИА Регнум, в ЦАХАЛ сообщили, что после оценки ситуации и инцидента со стрельбой на севере было принято решение изолировать территорию до четырёх километров от северной границы с Ливаном. Израильские военные уточнили, что вход на территорию строго запрещён, они просят жителей не заходить на неё.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по территории Ливана, откуда был обстрелян израильский населённый пункт Штула.