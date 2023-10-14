Тель-Авив, Израиль, 14 октября, 2023, 23:03 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля продолжает наносит ответные удары по источнику обстрела, который находится в Сирии.

ATEF SAFADI/ EPA/TASS

«После первоначального сообщения о сиренах, прозвучавших в общинах Авней Эйтан и Альма, артиллерия ЦАХАЛ наносит удар по источнику стрельбы в Сирии», — сообщили вечером 14 октября в Telegram-канале «Силы обороны Израиля».

Подробности обстрелов не уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, атака Израиля по аэропортам в Сирии грубо нарушает суверенитет страны и нормы международного права, заявили 12 октября в МИД России.

Министерство иностранных дел Сирии обвинило Израиль в намерении добиться обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Официальный представитель армии Израиля Авихай Эдраи подтвердил нанесение авиаударов по сирийским аэропортам, объяснил их тем, что ранее из Сирии были выпущены ракеты по Израилю, и заявил, что ударов по Сирии будет больше.