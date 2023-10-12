Москва, 12 октября, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Конфликт в Израиле был развязан как предлог для возвращения США на Ближний Восток. Об этом корреспонденту ИА Регнум 12 октября заявил сотрудник института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета, израильский политолог Саймон Ципис.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что американские спецслужбы не могли не знать о том, что движение ХАМАС планирует напасть на Израиль.

«Я укрепляюсь во мнении, что война в Израиле была развязана только как предлог ради возвращения США на Ближний Восток, — признался Ципис. — Сейчас к берегам Израиля подтягивается эскадра авианосцев Пятого флота США. Это означает, что США возвращают свои позиции на Ближнем Востоке, так как они были «выгнаны» оттуда после того, как Россия ввела свой контингент в Сирию и не дала свалить её президента Башара Асада».

По его мнению, теперь США попытаются завершить свержение Асада, использовав локальный конфликт в Израиле, а также то, что Россия не может уделять Сирии прежнего внимания, так как участвует в украинском конфликте.

«На это, на мой взгляд, и был расчёт политиков и стратегов в Пентагоне. Им был необходим предлог, — сказал Ципис. — Как ни прискорбно признавать, но, скорее всего, было что-то вроде заговора. Вероятно, некоторые члены нашей политической элиты ознакомились с этими разведданными и удержали их при себе. Может быть, была целая цепочка заговоров по ослаблению внимания».

Ципис полагает, что за атакой ХАМАС на Израиль последует развязывание войны между Израилем и Ливаном, участником которой станет и Сирия, которая подвергнется ударам. Скорее всего, там высадится американский десант, который должен будет довести до конца свержение Башара Асада.

«Я уверен, что у американской и израильской разведки были и остаются ресурсы на территории сектора Газа. И эти спецслужбы не могли не знать о том, что такая операция готовится. Более того, известно, что за 10 дней до начала этой интервенции разведка Египта передала Израилю информацию о планах ХАМАС», — обратил внимание Ципис.

Он полагает, что если бы США хотели предотвратить интервенцию ХАМАС, то они смогли бы это сделать. Может быть, хватило бы даже простого предупреждения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению Захаровой, к обострению палестино-израильского конфликта привела политика США, основанная на теории «управляемого хаоса». Также она полагает, что приготовления ХАМАС нельзя было не зафиксировать со спутников США. Последние, однако, почему-то не поделились соответствующей информацией со своим ближайшим союзником.

Впрочем, Госдепартамент США поспешил заверить, что Вашингтон всегда будет поддерживать и защищать Израиль.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости усилить присутствие США на Ближнем Востоке, дабы ситуацией не попытались воспользоваться враждебные Израилю государства.

Тем временем из Сирии поступила информация, что израильская армия начала бомбить аэропорты Дамаска и Алеппо. Оба объекта теперь выведены из строя.