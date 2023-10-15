Дамаск, 15 октября, 2023, 03:39 — ИА Регнум. Сирийский международный аэропорт Алеппо вновь полностью выведен из строя после ударов с воздуха израильских военных. Об очередных налётах сообщило минобороны Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Алеппо

Израиль нанёс очередной удар 14 октября в 23:35 по местному времени.

Прилёт ракет ЦАХАЛ по аэропорту Алеппо нанёс материальный ущерб и вывел из строя воздушную гавань, взлетно посадочные полосы.

При этом, аэропорт только восстановили после ракетных ударов израильтян 12 октября.

Как сообщало ИА Регнум, рядом с сирийским аэропортом Алеппо поздним вечером 14 октября прозвучали мощные взрывы.

В Армии обороны Израиля заявили, что продолжают наносить ответные удары по источнику обстрела, который находится в Сирии.

Официальный представитель израильской армии Авихай Эдраи подтвердил нанесение авиаударов по сирийским аэропортам, объяснил их тем, что ранее из Сирии были выпущены ракеты по Израилю, и заявил, что ударов по Сирии будет больше.