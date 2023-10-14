Тегеран, 15 октября, 2023, 02:30 — ИА Регнум. Израилю необходимо остановить военные преступления, иначе ситуация может выйти из-под контроля, заявило 14 октября постоянное представительство Ирана при ООН.

Иван Шилов ИА Регнум Иран

«Если военные преступления Израиля и геноцид, имеющие черты апартеида, не прекратить немедленно, то ситуация может выйти из-под контроля и обернуться далекоидущими последствиями», — сообщила пресс-служба миссии на своей странице в социальной сети X.

Ответственность за такое развитие событий лежит на ООН, Совете Безопасности и странах, которые заводят Совбез в тупик, добавили в представительстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в МИД Ирана заявили, что, если Израиль не прекратит атаковать сектор Газа, конфликт может стать ещё масштабнее, чем уже является, и в него может вступить ливанское движение «Хезболла». В таком случае Израиль ждёт «сильное землетрясение», заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

В Иране допустили открытие новых фронтов из-за израильских военных преступлений и блокады Газы. Израиль вместе со своими «спонсорами» ответят за результаты агрессии в отношении Палестины, заявили в иранском МИД.

По мнению постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, страны Ближнего Востока уже стоят на пороге полномасштабной войны и беспрецедентной гуманитарной катастрофы. Ответственность за конфликт на Ближнем Востоке в значительной степени лежит на США, заявил он, добавив, что российская сторона внесла в СБ ООН резолюцию с призывом к немедленному перемирию.