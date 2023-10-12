Тегеран, 13 октября, 2023, 00:46 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан выступил с заявлением о возможности открытие новых фронтов из-за действий Израиля.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«В свете продолжения агрессии, военных преступлений и блокады Газы открытие новых фронтов остаётся вероятным», — заявил глава МИД Ирана в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.

По словам министра, Тегеран продолжает политически и с помощью СМИ поддерживать «силы сопротивления». Глава иранского внешнеполитического ведомства назвал военным преступлением прекращение подачи воды и электричества в сектор Газа.

Он также заявил, что Израиль вместе со своими «спонсорами» ответят за результаты агрессии в отношении Палестины.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о начале тотальной блокады сектора Газа. Он подчеркнул, что в регион перекрыта подача электричества, газа и продовольствия.

Американское издание Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленные источники в палестинском движении ХАМАС и шиитской группировке «Хезболла», написало, что атака на Израиль спланирована ХАМАС при участии Ирана, а на встрече в Бейруте офицеры Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) якобы окончательно одобрили её.

Президент России Владимир Путин назвал бездоказательными обвинения в адрес Ирана. Российский лидер выразил надежду на то, что здравый смысл восторжествует.

В Пентагоне заявили, что пока не видели каких-либо свидетельств причастности Ирана к атаке палестинского движения ХАМАС на Израиль. При этом внимание американских властей по-прежнему сосредоточено на этом, отметил министр обороны США Ллойд Остин.