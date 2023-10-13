Вашингтон, 14 октября, 2023, 01:27 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает, что страны Ближнего Востока уже на пороге полномасштабной войны и беспрецедентной гуманитарной катастрофы.

Un.org Василий Небензя

Выступая перед журналистами по итогам закрытого заседания Совета Безопасности ООН Небензя акцентировал, что Россия «однозначно осуждает» жестокость, убийства и насилие.

«Убийства и насилие в отношении мирных граждан как Израиля, так и Палестины неприемлемы. Случившееся 7 октября на территории Израиля недопустимо. Ближний Восток стоит на пороге полномасштабной войны», — сказал постпред.

По словам Василя Небензя, ответственность за конфликт на Ближнем Востоке в значительной степени лежит на США, и подтвердил, что российская сторона внесла в СБ ООН резолюцию с призывом к немедленному перемирию.

При этом, он отметил, что Россия признаёт право Израиля на самозащиту, однако считает неприемлемыми действия, нацеленные на коллективное наказание палестинцев.

Как сообщало ИА Регнум, Россия подготовила проект резолюции Совета Безопасности ООН с призывом к немедленному прекращению огня и освобождению заложников в зоне палестино-израильского конфликта.

Совбез ООН призывает к беспрепятственной доставке гуманитарной помощи, в том числе продовольствия, топлива и медицинских средств, а также к созданию условий для безопасной эвакуации граждан.

13 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Израиль пока не одобрил открытие гуманитарных коридоров из сектора Газа, где заканчиваются запасы воды.

Для урегулирования ситуации необходимо выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства. Россия готова внести вклад в урегулирование ситуации и призывает остальных также искать компромисс, сказал ранее президент РФ Владимир Путин.