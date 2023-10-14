Тегеран, 14 октября, 2023, 22:03 — ИА Регнум. Если Израиль не прекратит атаковать сектор Газа, конфликт может стать ещё масштабнее, чем уже является, и в него может вступить ливанское движение «Хезболла», заявил 14 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

WAEL HAMZEH/EPA/TASS Хосейн Амир Абдоллахиян

При таком сценарии Израиль ждёт «сильное землетрясение», отметил он.

Хосейн Амир Абдоллахиян рассказал журналистам о своей встрече с лидером «Хезболлы» Сайедом Хасаном Насраллой. Тот сообщил главе МИД Ирана об условиях дислокации группировки в Ливане, передаёт AP.

Ранее в армии Израиля сообщили о нескольких ударах по военным объектам «Хезболлы» в Ливане, каждый раз подчёркивая, что новый удар стал ответом на обстрелы со стороны противника. В частности, вечером 14 октября в пресс-службе Армии обороны Израиля заявили, что Израиль атаковал несколько военных объектов «Хезболлы» в Ливане (с применением самолётов, танков и артиллерии) в ответ на миномётные обстрелы своей территории.

Военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. Радикальное палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку по территории Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. Стороны продолжают обмен ударами, Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу. Власти Израиля анонсировали наземную операцию в секторе. Кроме того, власти Сирии 12 октября заявили, что израильская армия обстреляла аэропорты Алеппо и Дамаска, а власти Израиля сообщили об ударах по местам дислоцирования «Хезболлы» в Ливане.

Не исключено, что израильско-палестинский конфликт может перекинуться и на соседние государства, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум востоковед, историк, эксперт по вопросам арабо-израильского противостояния Артём Кирпичёнок. Существует вероятность, что действия палестинцев поддержит «Хезболла», отметил он. Кроме того, демонстрации с требованием оказания поддержки Палестине проходят и в целом ряде других мусульманских стран региона, добавил эксперт.