Анкара, 14 октября, 2023, 23:20 — ИА Регнум. Руководство турецкой государственной нефтегазовой компании BOTAŞ опровергло распространённые в СМИ сообщения о якобы долге Турции перед Россией за газ в 27,5 млрд долларов, а также переговорах о его реструктуризации.

ИА Регнум

В компании назвали такие утверждения «необоснованными и беспочвенными».

«BOTAŞ выносится на повестку дня с такими необоснованными обвинениями в наши дни, когда реализуются гигантские инвестиции и экспортные соглашения в области энергетики в год её столетия», — говорится в заявлении.

В компании также считают, что обвинения преднамеренные, злонамеренные и преследуют различные цели, чтобы нанести урон на национальной и международной арене и снизить ценность бренда.

Как сообщало ИА Регнум, год назад Россия и Турция смогли достичь принципиального соглашения о переговорах по созданию газового хаба на турецкой территории.

Анкара рассмотрит свою часть работы по этому проекту совместно с турецкими энергетическими компаниями BOTAŞ и Epiaş.

В создании газового хаба в Турции заинтересованы все, кто в Европе хочет приобретать российские энергоресурсы, заявил 11 октября президент России Владимир Путин.

21 мая бывший министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что хаб по поставкам газа в Европу через страну начнёт действовать максимум в течение года.

В ходе переговоров с турецким коллегой 4 октября Путин выразил надежду на завершение переговоров по созданию хаба уже в ближайшее время.

По его словам, Россия уже передала турецкой госкомпании BOTAS проект дорожной карты по созданию газового хаба. Он подчеркнул, что появление хаба позволит сделать ситуацию в энергетике более стабильной.