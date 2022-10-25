Анкара, 25 октября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. На сегодняшний день Россия и Турция смогли достичь принципиального соглашения о переговорах по созданию газового хаба на турецкой территории. Об этом 25 октября рассказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез.

ИА REGNUM Газ

По словам Дёнмеза, которые приводит РИА Новости, вначале Анкара рассмотрит свою часть работы по этому проекту совместно с турецкими энергетическими компаниями Botaş и Epiaş.

«У нас всегда была цель стать газовым центром и центром торговли. В принципе, достигнуто соглашение относительно переговоров. Сначала нам нужно закончить работы на нашей стороне», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Швеции Тубиас Бильстрём (Умеренные) заявил, что разделяет опасения Турции по поводу Рабочей Партии Курдистана (РПК), признанной в Швеции и ЕС террористической.